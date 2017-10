La Luna in opposizione può darvi momenti di notevole nervosismo, di impulsività e scarsa riflessività. Si tratta di una parentesi ‘umorale’ in un periodo in cui avete molto da dare e molto da ricevere, in termini di progresso personale e di scelte di sicuro valore innovativo. Per oggi, se potete, prendetevi una pausa dai consueti impegni

colore: Indaco

Ramones, I wanna be sedated