Freddo in agguato? Prevenire è meglio che curare

Con l’autunno ormai nel pieno del suo corso, il freddo è sempre in agguato. E con esso i sintomi influenzali. Tosse, raffreddore dolori sono dietro la porta pronti a colpire. E prima che possano metterci ko è importante cercare quanto più possibile di prevenirne gli effetti. E’ meglio, infatti, evitare che i disturbi legati al freddo possano avere la meglio su di noi, piuttosto che essere costretti a imbottirci di farmaci per scacciarli quando ormai è troppo tardi. A volte basta qualche piccolo accorgimento per evitare l’insorgere dei classici sintomi del raffreddamento. Le Figaro ha raccolto quelli più efficaci.

Vincere il freddo con un’alimentazione sana

Per mantenere un buono stato di salute occorre che il sistema immunitario sia efficiente. Il suo corretto funzionamento è anche il frutto di uno stile di vita adeguato. Che comincia da una corretta alimentazione. Per stimolare il sistema immunitario è fondamentale, ad esempio, non eccedere con il consumo degli zuccheri lavorati. Queste sostanze, infatti, indeboliscono il sistema immunitario stimolando un’eccessiva produzione di globuli bianchi. Stop a dolciumi, alcolici e bibite, dunque, e via libera ad alimenti ricchi di sali minerali. Pesce e crostacei sono ottimi alleati delle difese immunitarie, così come le alghe e i prodotti provenienti dal mare. Un efficace aiuto arriva anche dalle erbe come il timo. Da consumare, ad esempio, sotto forma di infusi e tisane. Da addolcire, magari, con un cucchiaino di miele che fa bene alla gola.

Mantenere sempre un stile di vita equilibrato

Ma per funzionare correttamente, il sistema immunitario non ha bisogno soltanto di una dieta sana. Anche lo stile di vita influisce notevolmente sulle difese del nostro organismo. Per questo è importante svolgere regolarmente attività fisica che rende più robusti e resistenti. Due o tre volte a settimana è l’ideale, ma se ciò non fosse possibile, basterà fare sport una sola volta la settimana e cercare di tenersi attivi e in movimento negli altri giorni. L’importante è cercare di non sudare eccessivamente troppo tardi alla sera rischiando di compromettere il sonno, un’altro importante alleato del sistema immunitario. Per mantenere alte le difese dell’organismo è, infatti, essenziale dormire a sufficienza. L’ideale sono circa otto ore a notte, durante le quali la melatonina prodotta rigenera il sistema immunitario.

Mai eccedere con il calore

Quando il freddo arriva, tenersi al caldo è importante per evitare di prendersi un bel raffreddore. Ma eccedere potrebbe sortire l’effetto contrario. Indossare abiti troppo pesanti innanzitutto rischia di farci sudare aumentando il rischio di un’infreddatura. E non abitua, in secondo luogo, l’organismo a difendersi da solo dal freddo innescando i corretti meccanismi fisiologici. Allo stesso modo bisogna cercare di non riscaldare eccessivamente la casa. Basterà tenersi su una temperatura di 18-19° per non soffrire il freddo e, allo stesso tempo, mantenere alte le difese del corpo.