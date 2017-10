Ottima la Luna di oggi, cui si aggiunge il favore di Mercurio, per rendervi imbattibili sul piano espressivo e ben riforniti di utili intuizioni. Sul lavoro potrete far risplendere queste belle capacità, che torneranno a vostro vantagggioanche in coppia, soprattutto per cogliere con precisione lo stato d’animo del partner. E fare la cosa giusta

colore: Giallo Napoli

Soundgarden, My wave