Piccoli cuochi e grandi chef insieme a Modena

Cucinare insegna a concentrarsi, ad essere pazienti, delicati, ordinati. Stimola i sensi, accende la fantasia, approfondisce conoscenze importanti legate alla cultura del cibo. Arricchisce persino il vocabolario. Ecco perché è un’attività che fa bene anche ai bambini, che, come hanno dimostrato alcune trasmissioni televisive, sono in grado di preparare manicaretti che fanno impallidire qualsiasi adulto ai fornelli, se lasciati liberi di sperimentare. A Modena, c’è un festival dedicato ai piccoli cuochi che vale la pena di scoprire se i vostri bambini sono dei piccoli Carlo Cracco. Cuochi per un giorno è il Festival nazionale di cucina per bambini. Che si terrà il 7 e l’8 ottobre presso il club la Meridiana, una meravigliosa villa settecentesca immersa in un parco. L’evento è ideato da Laura Scapinelli e dallo staff de “La Bottega di Merlino”, libreria per ragazzi e laboratori creativi di Modena.

Un weekend dedicato ai piccoli cuochi

Due giornate scandite da decine di appuntamenti per gli chef in erba duranti i quali potranno annusare, toccare, dosare, impastare, cuocere. E soprattutto, incontrare i grandi chef stellati. Come Ascanio Brozzetti, Franco Aliberti, Carlo Alberto Borsarini, che insegneranno ai piccoli cuochi alcune delle loro ricette. Lezioni di cucina stellata, dagli antipasti ai dessert. Ma anche food lab, scienze ambientali, lezioni sul cibo selvatico. Gli eventi saranno molti e tutti legati dal tema del cibo in versione junior. Per un’esperienza ludica ma anche formativa, che oltre ai segreti della cucina insegni quelli del mangiare sano. Tra pentole e ingredienti si impara molto, dalla classica frolla alla cucina anti spreco.

Non mancheranno attività collaterali. Al Festival saranno presenti numerosi stand per avvicinarsi alla cucina attraverso diversi linguaggi espressivi. Arte, spettacoli, sport, giochi in libertà. Verrà quindi presentato in anteprima il Super Ricettario Cuochi per un Giorno, a cura di Franco Cosimo Panini. Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano altri bambini: parte del ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto a Dynamo Camp, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche nel periodo di post ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla cura.

Tutte le informazioni e il regolamento si trovano sul sito www.cuochiperungiorno.it.