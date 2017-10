Riri: dalla moda al beauty. Una vera make up girl

Tutti la conosciamo con il suo nome d’arte, Rihanna (o più affettuosamente Riri) ma, in realtà, il suo vero nome è Robyn Rihanna Fenty. Arrivata negli Stati Uniti da Barbados, a soli 17 anni ha iniziato la sua carriera musicale. Le sue canzoni sono diventate subito delle hit di successo: da “Pon de Replay” a “Sos”, “Umbrella” passando per “Don’t Stop the Music” etc. I numeri parlano chiaro: ha venduto oltre 60 milioni di album. Si è inoltre portata a casa otto Grammy Awards, dodici American Music Awards altrettanti Billboard Music Awards e ben due BRIT Awards. Un bel traguardo.

Riri, un’artista provocatoria

La musica non è tutto nella sua vita. Riri ama la moda e il sentimento è reciproco. Facendo un salto indietro nel tempo, e tornando al suo esordio, è cambiata tanto così come sono cambiati taglio di capelli, colore e make up. L’abbiamo vista rossa, bionda, mora, con i dread, con la frangia e in mille altre vesti. Camaleontica e provocatoria: parliamo di un’artista poliedrica che ama sperimentare.

E’ una donna che anticipa i trend e sa mettersi in gioco e osare. Gli outfit che sceglie sia per il palco che per il red carpet, sono sempre in linea con la sua eccentrica personalità. Sprizzano sensualità da ogni centimetro di pelle che lascia scoperta.

Oltre a capi d’alta moda e prêt-à-porter, interessanti anche le sue mise street style. Rihanna, infatti, ad abiti da femme fatale alterna look più casual e molto hip hop a cui dona un tocco di femminilità. Indossa bomber o cappotti oversize abbinati a crop top, jeans boyfriend con tacchi vertiginosi e ancora short e maxi t-shirt. D’altronde, la stessa popstar, in occasione dei Council of fashion designer of America aveva affermato: “Le regole della moda sono fatte per essere infrante”. Non la ferma nessuno.

Dalla musica alla moda: il nuovo traguardo di Rihanna

Oltre ad essersi guadagnata il titolo di fashion influencer, l’abbiamo vista vestire i panni di stilista realizzando una collezione di abiti inedita con River Island e ancora ha lanciato una linea di sneaker per Puma, ovvero la Fenty Puma by Rihanna e, in ultimo, la collezione di make up Fenty Beauty (in vendita nelle profumerie Sephora) che promette di esaltare la bellezza naturale di ogni donna. A prescindere dal colore della pelle.

Fenty Beauty, arriva la sua linea di make up

La diva del pop, per il lancio della sua linea beauty in quel di Parigi, ha indossato un morbido abito nero della collezione Pre-Spring 2018 di Calvin Klein disegnato da Raf Simons, Chief Creative Officer del brand. La mise è semplice ma sensuale in quanto lascia in bella vista gambe e spalle. A completare il tutto, un paio di décolleté dal taglio grafico sempre della Pre-Spring 2018 di Calvin Klein.

Trucco e parrucco, ovviamente, sono curatissimi. Riri punta molto sulle labbra che colora con toni che spaziano dal bordeaux al marrone passando per il viola fino al rouge noir. Non rinnega nemmeno il nude look. Che dire poi dello sguardo? I suoi occhioni da gatta vengono messi in risalto con smokey eyes a regola d’arte. Last, but no least, dare luminosità al volto: Rihanna non rinuncia mai a quel tocco sunkissed che la rende splendente. Anche le sue unghie, lunghe e coloratissime, sono degne di nota. La sobrietà non fa per lei.

Rihanna Loves Chopard: la limited editon della pop star

Rihanna non si ferma mai. Le sperimentazioni le piacciono, motivo per cui si è lanciata in un’altra impresa. Questa volta nel mondo della gioielleria creando, in collaborazione con la maison svizzera Chopard, “Rihanna Loves Chopard”, collezioni di gioielleria e alta gioielleria che fondono lo stile urban chic e il glamour classico. Due le linee proposte, in edizione limitata, e ben 9 i modelli disponibili caratterizzati da cubetti d’oro con finitura lucida effetto ghiaccio o diamanti incastonati. “Sono sempre stata innamorata dei gioielli di Chopard, tanto che disegnare collezioni con loro è qualcosa che ancora non riesco a credere” – ha rivelato Rihanna.