Mentre Venere e Marte si mantengono in angolo dispettoso, condizionando e ritardando in vario modo alcune decisioni, la Luna e Mercurio in bellissimi aspetti vi offrono uno sguardo più acuto su ciò che vi circonda, insieme a soluzioni brillanti che arrivano a proposito. In netta ripresa. Entro una settimana anche per le vicende del cuore

colore: Lampo d’Argento

The Rolling Stones, She’s a Rainbow