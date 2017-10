LaPresse Ciara e Russel Wilson LaPresse Julianne Hough e Brooks Laich Instagram Sean Lowe e Catherine Giudici LaPresse Jessica Simpson e Nick Lachey LaPresse Kevin Jonas e Danielle Deleasa LaPresse Mariah Carey e Nick Cannon LaPresse Evan Spiegel e Miranda Kerr LaPresse Adriana Lima e Marko Jaric LaPresse DeVon Franklin e Meagan Good LaPresse Ali Landry e Alejandro Monteverde

Aspettare è bello

Star che hanno fatto sesso dopo il matrimonio. Per quanto tempo una coppia aspetti per fare sesso è una decisione profondamente personale e che spetta solo alla coppia in questione. Sia che questa si astenga per ragioni religiose, a causa di relazioni passate, o semplicemente perché vuole aspettare. E molte coppie prendono la decisione di aspettare dopo il matrimonio per fare sesso.

Internet è pieno di false leggende metropolitane a questo proposito (Lisa Kudrow è stata vittima di una tale voce). Così abbiamo deciso di fare chiarezza e di mostrarvi le star che davvero hanno aspettato. Le trovate nelle foto che seguono.

