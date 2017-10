Tennis sneaker: da usare anche in inverno

La tennis sneaker va indossata anche durante l’inverno. E’ questo il diktat di Bensimon e Superga, che con le classiche sneaker basse hanno costruito gran parte dei loro successi. Per consentirne l’uso in vista dell’autunno inverno 2017-2018, il brand francese e quello torinese hanno rivisitato temi e materiali. Rispettando in modo quasi ossessivo il dna del classico accessorio che può star bene in qualunque guardaroba.

Per affrontare l’inverno Bensimon ha lanciato la nuova tennis sneaker Waterproof. Versatile come non lo era stata mai, perfetta per giornate in cui la pioggia non può e non deve condizionare la scelta del look. Del resto il marchio francese – che si ispira ai viaggi, all’arte e a un modo sbarazzino di vivere la vita – ci ha abituato a soluzioni eclettiche. Le tennis invernali sono realizzate con tessuto in lana repellente, in grado di tenere il piede al caldo e all’asciutto. Realizzata nei colori Grigio, bordeaux, navy e denim, sono inoltre dotate di un utile accessorio. Una coppia di solette intercambiabili che è possibile alternare a seconda della temperatura. Per le giornate fredde c’è quella in lana. Se invece il clima è mite si può utilizzare la versione in canvas. Il modello da adulto è in vendita a 50 €, mentre quello enfant ha un prezzo di 40 €.

Tennis sneaker da Paura

Superga ha invece inaugurato una collaborazione con Danilo Paura, designer e artista trasversale. La sua versione rivisitata della classica tennis sneaker Superga 2750 è basata sulla filosofia marcatamente streetwear delle sue collezioni di abbigliamento. La scarpa ha una suola vulcanizzata in versione MEGA. Per Danilo Pausa rappresenta il cervello del designer, grande come la sua creatività. Ma la destinazione della 2750 è la strada, habitat naturale degli skater. Per cui la sneaker di Superga è riproposta in vari colori e svariati materiali. Ad esempio con tomaia in puro cotone extraforte sfoderato, perfettamente traspirante. Con prezzo a partire da € 89. Oppure una versione in pelle e fodera in cotone con chiusura a e strappi. Al prezzo di 129 €. E’ possibile acquistare le Superga by Paura sono in vendita su superga.com e in alcuni monomarca selezionati.