Venere e Marte sono i vostri astri protettivi, ognuno con il suo carattere: la prima, per dare dolcezza allo stile comunicativo, per rafforzare l’intesa sentimentale, l’empatia, il secondo per guidare la vostra vita con energia e ritmo, per decidere con precisione. In questi giorni sono proprio nel vostro segno. Sfruttateli al massimo

colore: Rosso Vivo

The Beatles, All you need is love