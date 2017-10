Mercurio in bellissimo trigono in segno d’Aria porta con sè il desiderio di viaggio, apre ai contatti umani rifornendovi di un eloquio più accattivante, in questo caso anche diplomatico, comunque suadente. Qualità che potrete spendere con il partner e con gli amici. Senz adare troppo peso alla dissonanza di Luna che vi vorrebbe forse solitari…

colore: Lampo d’Argento

Ella Fritzgerald, But not for me