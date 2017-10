Antonella Mosetti & figlia a Porta a Porta: simpatiche?

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli compaiono questa settimana in cima al gossip per una discussa partecipazione al programma Porta a Porta. Come mai – dicono in molti – proprio le regine del trash, da Instagram al Gf Vip, vanno nel regno della TV del servizio pubblico?

LEGGI ANCHE: SERIE TV, 10 ATTRICI CHE HANNO NASCOSTO LA GRAVIDANZA

Ancora invece si torna a parlare di Stefano Bettarini e Simona Ventura e di una loro possibile riappacificazione. In questi anni si sono amati, odiati e anche largamente raccontati pubblicamente.

LEGGI ANCHE: GF VIP PER DE LELLIS E PREDOLIN E’ L’ORA DELLA GOGNA

Chi sono stati i vip simpatici e antipatici della settimana?

Scopriamolo insieme:

Antonella Mosetti: lo scoop a Porta a Porta

L’ex showgirl e la figlia tornano in TV in un contesto molto diverso dal solito. Siamo abituati alle due personalità televisive che occupano i salotti trash di Barbara d’Urso, perfettamente a loro agio sotto i riflettori più pop. Questa volta però hanno traslocato e hanno preso parte a una puntata del talk Porta a Porta dedicata alle abitudini sessuali degli italiani. Eppure pur cambiando canale, lo stile è rimasto lo stesso. Si va in TV per parlare del privato e raccontare una parte intima di sé.

Mosetti e Nuccetelli: la voce della gente comune in TV

Mosetti e Nuccetelli incarnano, nella platea dello studio televisivo di Bruno Vespa, proprio la voce della gente comune, dando voce alle esperienze delle persone normali. Potrebbe anche funzionare come impostazione editoriale del programma, ma francamente quale contributo può dare al dibattito sapere a quanti anni ha fatto sesso per la prima volta la ventenne Asia? Siamo sicuri che non si parli del solito voyeurismo televisivo invece che di servizio informativo? Antipatiche. La TV brutta non ci piace.

Simona Ventura fa pace con Stefano Bettarini

L’occasione per la riconciliazione è il compleanno del figlio 19enne della coppia ormai separata da qualche anno. Tra un brindisi e una candelina spenta, spunta quindi la pace tra i due ex coniugi che ultimamente avevano litigato a causa di alcune affermazioni sconvenienti di Bettarini durante il GF Vip. Siglata da un selfie, arriva la pace definitiva. ‘Parlare sempre’ recita il post che vede i tre sorridere insieme. Siamo contenti, soprattutto per i figli della coppia. Simpatici quindi Ventura e Bettarini.