Calzettoni anti-sesso? Altroché, favoriscono l’orgasmo

Quando si vuole fare colpo sul proprio partner, ci si sbizzarrisce con mise hot ovvero baby doll e completini intimi che, tra pizzi e trasparenze, si rivelano particolarmente sexy. Al contrario, sono decisamente out calzini, calzettoni, babbucce e chi più ne ha più ne metta. Indossare questi antiestetici indumenti potrebbe uccidere la libido. Non importa quanto i piedi possano essere freddi, quest’abitudine è decisamente poco gradita agli uomini.

La rivalsa dei calzettoni

Nulla è perduto. Una buona notizia arriva in favore del popolo dei freddolosi che fanno fatica a mettere a nudo i piedi. Stando a quanto riporta il sito del Reader’s Digest, indossare i calzini apporterebbe dei vantaggi non indifferenti. E a beneficiarne potrebbe essere tanto la salute quanto la vita di coppia.

Indossare i calzini favorisce il sonno

“Scaldare i piedi produce una vasodilatazione che comunica al cervello che è ora di andare a dormire” – riporta il sito sleep.org. Ciò significa che, riscaldando i piedi, sarà possibile cadere tra le braccia di Morfeo più facilmente. Preparatevi dunque a dire addio a notti inquiete. Non una diceria. A confermare il tutto è stato uno studio pubblicato sul Journal International Weekly of Science. Indossare i tanto temuti (e odiati) calzettoni aiuterebbe, infatti, ad addormentarsi quindici minuti prima del solito.

Tenere i piedi al caldo aiuta a raggiungere l’orgasmo

Ma non è tutto. Grandi vantaggi si riscontrerebbero anche con il proprio partner. Avere i piedi caldi aiuterebbe a raggiungere l’orgasmo più velocemente. A dare ragione a questa teoria è stata anche una ricerca condotta in passato dall’Università di Groningen: secondo il neuroscienziato Gerte Holstege, principale autore dello studio, la donna coprendo i piedi si sentirebbe maggiormente a suo agio. L’occhio, dunque, vuole davvero sempre la sua parte o, come si dice, il fine giustifica i mezzi?