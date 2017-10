La Luna in bel sestile vi sintonizza su capacità sottili di godimento dei piaceri della vita, direzione potenziata anche dalla presenza benefica di Venere e Marte in angoli armonici. Si prospetta un fine settimana sensuale, da vivere possibilmente in intimità. Per i singles del segno il consiglio è di uscire, di incontrare gente, di innamorarsi

colore: Quarzo Rosa

Diana Krall, The Look of Love