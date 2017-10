Il bellissimo trigono di Mercurio in segno d’Aria mette le ali al pensiero, dona ulteriore efficacia alle parole, apre al nuovo, che avanza in armonia con la mente, da cogliere al volo, da custodire con cura, cosa difficile per ciò che è immateriale. La dissonanza di Venere e Marte sconsiglia un fine settimana esclusivamente a due: uscite in società

colore: Argento

Shirley Bassey, I am what I am