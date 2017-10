Lavazza: viaggio nel mondo del Caffè a Milano

E’ stato inaugurato a Milano, in Piazza San Fedele, il primo Flagship Store Lavazza. L’azienda leader in Italia nel mercato del caffè e tra le principali riconosciute a livello mondiale ha il suo primo spazio nel cuore del capoluogo lombardo. Lo store si presenta in grande stile. Uno spazio unico di design studiato per offrire un’esperienza inedita del mondo del Caffè Lavazza. Tra tradizione ed innovazione si va dal classico espresso italiano alle esclusive creazioni di Coffee Design. Passando dai diversi sistemi di estrazione fino alla celebrazione dell’arte della tostatura. Tutto per esaltare la qualità e l’unicità del Caffè Lavazza in tutte le sue forme. Con un’esperienza di oltre 120 anni di storia aziendale, lo storico brand segna la prima tappa di un percorso che prevede la nascita di nuovi store nei principali mercati chiave per l’azienda.

IL PRIMO FLAGHSIP STORE LAVAZZA

Quattro aree prendono forma attorno a un imponente banco centrale di forma ellittica. Lo stile e i colori richiamano la materia prima e mettono in scena tutte le possibili esperienze di caffè. Spettacolare è lo chandelier situato sopra al banco, ideato come elemento scenico finalizzato a enfatizzare la magia del caffè. La forma complessiva rappresenta un grande chicco di caffè composto a sua volta da 640 chicchi di due dimensioni.

AREA COFFEE DESIGN

L’area dedicata al Coffee Design offre la possibilità di intraprendere un viaggio nel mondo del caffè. Grazie alle sorprendenti ricette delle nuove combinazioni di gusto. Come in un vero e proprio cooking show, si può assistere all’affascinante preparazione e degustare alcune delle ricette di Coffee Design Lavazza. Ecco dunque spume, caviali, cocktail e inaspettati assaggi solidi per nuove sensazioni gustative, dalla colazione al dessert.

AREA FRESH ROASTED

L’area Fresh Roasted dello store è dedicata invece alla scoperta dell’arte della tostatura e della miscelatura. Che vanta il fatto di essere un’innovazione tutta italiana storicamente introdotta dal fondatore Luigi Lavazza nel lontano 1895. Il caffè crudo di alta qualità e freschezza, proveniente dai Paesi produttori di tutto il mondo, viene trasformato grazie alla speciale tostatrice di fronte agli occhi dei clienti. Che possono scegliere di gustare o acquistare le selezioni delle migliori origini e miscele.

AREA CAFFETTERIA

L’area Caffetteria offre un originale percorso da Nord a Sud attraverso ricette storiche e reinterpretazioni locali dell’espresso. Accompagnate dalle speciali selezioni di cioccolatini artigianali create da Guido Gobino per Lavazza.

SLOW COFFEE

Uno spazio sarà infine dedicato alla magia delle trasformazioni dello Slow Coffee. Qui si assiste alla pratica di tutti i diversi sistemi di estrazione, compresa la casalinga moka. Espressioni diverse che esaltano l’eccellenza delle origini e dei blend di caffè. C’è poi l’offerta food per una pausa pranzo o uno snack dai sapori ricercati. Che offre un menù dolce e salato composto da reinterpretazioni della cucina tradizionale italiana in formato small.