Buona la Luna tra oggi e domani, adatta ad una riconciliazione dei sensi, ultimamente poco o troppo reattivi, per via di Venere e Marte in secca opposizione. Dedicandovi ad esperienze ‘fisiche’, anche semplici, starete meglio, in vista dell’arrivo di Giove, che entro tre giorni vi riporterà il sorriso

colore: Ambra

Etta James, At Last