Mercurio in bel sestile potrebbe suscitare in voi un forte desiderio di viaggio, per respirare aria nuova durante il fine settimana, per assaggiare cibi non consueti, per esplorare nuovi territori, tutte vostre specialità. Venere e Marte dissonanti fanno pensare più che parlare, nelle vicende del cuore. Forse il silenzio è vincente

colore: Foliage

Billie Holiday, Don’t explain