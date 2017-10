La Luna nel vostro segno per tutto il fine settimana sarà anche in ottimo aspetto con Venere e Marte, potenziando le vostre già forti capacità amatorie e seduttive. Arma vincente sarà l’arte gastronomica, di cui siete spesso maestri: potrete davvero trasformarvi in alchimisti d’amore

colore: Rosso Peperoncino

Madeleine Peyroux, J’ai deux amours