Ottima la Luna di oggi e per tutto il fine settimana, che si prospetta interessante sotto il profilo sentimentale. La Luna sembra in grado di accendere i sensi, di sintonizzarvi meglio sui desideri del corpo, visto che Venere e Marte, carichi di simboli sessuali, sono proprio nel vostro segno. No vi resta che goderne…

colore: Asso di Cuori

Natalie Cole, Inseparable