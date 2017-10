Se le auto storiche promuovono il turismo

Metti le auto storiche, un tour nei Borghi più belli d’Italia ed ecco servito l’ennesimo assist alla promozione turistica del nostro territorio. L’iniziativa Ruote nella Storia è un programma di raduni, occasioni di confronto e incontro. Istituita da ACI Storico, un Club all’interno del più grande e famoso Club degli automobilisti italiani. Una sorta di casa per gli appassionati e collezionisti di auto storiche, nata per far incrociare le reciproche esperienze. E intraprendere iniziative di grande respiro. E così automobili belle e senza tempo si preparano a girare lo Stivale a dispetto dell’età. Per incontrare i magnifici scenari dei luoghi più belli della nostra tradizione. Un inno all’heritage, all’enorme patrimonio storico culturale di cui possiamo godere.

Tour con le auto storiche in 3 tappe

Ruote nella storia ha fissato tre appuntamenti in altrettanti centri che fanno parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Associazione nata nel 2001 con lo scopo di valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani d’eccellenza. La prima tappa si è tenuta a Sperlonga, in provincia di Latina, dove si è inaugurato il tour lo scorso 1 ottobre. Locorotondo (BA) e Borghetto sul Mincio (VR) ospiteranno invece quelle successive . Rispettivamente il 15 ottobre e il 5 novembre. Le giornate prevedono visite nelle località prescelte, incontri con personaggi noti – come Giancarlo Minardi, da sempre nel mondo dell’automobilismo – e infine prove di precisione.

Ad ogni modo Ruote nella Storia resta un evento promozionale e non una gara, come afferma il presidente di ACI e Storico, Angelo Sticchi Damiani. “La passione a quattro ruote non è un elemento di sfida ma di aggregazione. Non si vince e non si perde: ci si diverte. ACI Storico si è sempre contraddistinto per un approccio differente al mondo dell’heritage. E questa manifestazione conferma il nostro spirito innovativo, forte di oltre 100 anni di storia e tradizione”. Per informazioni è possibile visitare il sito www.clubacistorico.it.