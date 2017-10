Bianco adesso è trendy anche per i capelli!

Il primo capello bianco potrebbe portare allo sconforto. C’è chi inizia a 18 anni. C’è chi il bianco lo conoscerà in età avanzata. Ma non importa: gli esperti ci dicono come gestire la chioma alla comparsa dei primi fili argentei.

Non strappate il capello bianco!

È il primo consiglio che ci viene dato quando spaventati reagiamo con uno strappo secco del bulbo incolore. Ne compariranno il doppio, dicono. Su Madame Le Figaro viene pubblicato il parere del dott. Pierre Bouhanna, dermatologo e chirurgo all’Università di Parigi VI.

Inevitabilmente, un capello bianco annuncia l’arrivo di altri suoi simili. Ma il dottor Bouhanna avverte: non ne arriveranno a centinaia. È un luogo comune che lo strappo di uno provochi la nascita di altri. Chi ha pochi capelli, dovrebbe dunque utilizzare questo metodo per averne di più? Tuttavia, lo sradicamento dal bulbo, causerebbe la ricrescita più robusta. Risultato: un capello bianco più evidente di prima.

Genetica e stress contano

Molti fattori spiegano l’arrivo più o meno prematuro dei capelli bianchi. Il fattore genetico è fondamentale. Ricorda l’età in cui i tuoi genitori cominciarono a tendere verso il sale e pepe! Potresti prendere da loro. “È come la pelle. Ci sono persone che hanno una pelle che invecchia rapidamente e altre che si mantengono giovani più a lungo”.

La genetica non è l’unico fattore esplicativo. Il livello di stress subito “ha un impatto su tutti i metabolismi del corpo e può quindi avere ripercussioni sul cuoio capelluto”. Ci sono anche casi di “bianco totale” a seguito di eventi traumatici. La morte di un parente, il divorzio, un incidente. Tutto ciò che crea un trauma, può causare un precoce sbiancamento della chioma.

Non c’è una “cura” che possa combattere le leggi della genetica. È possibile trattare le conseguenze della perdita del colore naturale dei capelli attraverso le colorazioni. Oppure utilizzare prodotti che impediscano al crine di ingiallire. Ma quando il capello è sano, può essere una buona soluzione tenerlo bianco. Sono sempre di più gli uomini e le donne che optano per questa scelta, ormai di stile. E sono in molti a valorizzarla con tagli in base ai lineamenti del viso e al colore degli occhi. Un trend che spopola anche tra i più giovani. Quindi perché non provare?