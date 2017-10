La Luna, Venere e Marte sono vostri astuti complici nella gestione delle attuali vicende sentimentali, che si presumono stimolanti e ricche di possibili sviluppi. Se così non fosse, fareste bene a guardarvi intorno: nuovi amori dietro l’angolo per chi naviga in solitaria, belle rivitalizzazione di quelli esistenti per chi fosse già in coppia. Le stelle consigliano per oggi una cena afrodisiaca

colore: Champagne

Charli XCX, After the afterparty