La Luna in bellissimo trigono rafforza anche oggi la vostra concentrazione su questioni di sentimento ed attrazione cui finalmente potete dedicare tempo ed energie. Gli astri offrono condizioni speciali per liberare potenti energie sessuali, per esprimere anche fisicamente il desiderio per chi vi è vicino, o per sedurre qualcuno che da tempo è nei vostri pensieri

colore: Rubino

Tove Lo, Talking body