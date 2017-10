Jessica Lange, una dark lady agli Emmy Awards

Un passato bohemienne quello dell’attrice Jessica Lange che, in gioventù, ha girato il mondo inseguendo le sue passioni, teatro e fotografia, insieme all’ex marito Francisco Paco Grande. La sua carriera l’ha vista prima vestire i panni di modella, a Parigi, per conto della nota agenzia Wilhelmina e solo successivamente, una volta fatto ritorno negli States, si è avvicinata al mondo del cinema conquistandosi il suo posto a Hollywood.

Jessica Lange, un pilastro del cinema americano

I meriti vanno al produttore Dino De Laurentiis che le ha spianato la strada del successo che è arrivato come una sorta di fulmine a ciel sereno, in maniera del tutto inaspettata e imprevedibile. Tutto ebbe iniziò con “King Kong” per proseguire poi con “Il postino suona sempre due volte”, “Crimini del cuore”, “Blue Sky” etc., pellicole che le hanno permesso di portarsi a casa innumerevoli riconoscimenti. Jessica si è rivelata un’artista poliedrica. E’ infatti osannata dalla critica di tutto il mondo per le sue interpretazioni, tanto nei film drammatici quanto nelle commedie.

L’ex modella sfila sul red carpet con eleganza e classe

Nel 1998 la rivista Entertainment Weekly l’ha inserita nella lista delle “25 più grandi attrici degli anni ’90”. Un mito la cui bellezza, quella di un ex modella, è una costante. Gli anni passano ma lo charme resta. A 68 anni Jessica Lange è la prova vivente che, per essere affascinanti, non serve ricorrere al botox. Lei è felice di invecchiare naturalmente e accetta i segni del tempo, rughe comprese. Non a caso nel 2014 Jessica è stata testimonial della campagna pubblicitaria della linea cosmetica di Marc Jacobs.

Bellezza senza tempo (e botox)

Sul red carpet ama sfoggiare abiti lunghi: eleganza pura. In occasione della 69° Edizione degli Emmy Awards tenutasi al Microsoft Theater di Los Angeles, Jessica Lange ha ricevuto una nomination come ‘Miglior attrice’ per la sua interpretazione nella serie tv “Feud”.

L’attrice ha calcato il red carpet sfoggiando un abito lungo firmato Gucci in velluto nero con un delicato scolo a V, dettagli di ruches e luminosi ricami floreali in oro e cristalli. Niente gioielli, niente accessori se non una clutch. A incorniciare il volto, morbide onde che hanno movimentato la sua bionda chioma.