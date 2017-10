La Luna di oggi permette sperimentazioni affascinanti in cucina, forse facendovi dimenticare qualche tensione in coppia dovuta all’ostilità di Venere e Marte, aspetto che vi rende ipercritici in amore. Oggi potrete beneficiare di un contatto più rilassato e piacevole con chi amate, facendovi perdonare proprio a tavola…

colore: Avocado

Adele, Turning Tables