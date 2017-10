La Luna in splendido trigono in segno di Terra rafforza la presenza benefica di Venere e Marte proprio nel vostro segno, perfette per far emergere desideri potenti e passioni improvvise: non siete i tipi da perdere il controllo con facilità, dunque saprete modulare con intelligenza energie e risorse brillanti. Non vi resta che scegliere, agire, conquistare

colore: Foliage

Taylor Swift, Wildest Dreams