La Luna in bellissimo trigono e Mercurio nel vostro segno donano particolare lucidità al pensiero e sicura efficacia alle capacità espressive. La settimana inizia in leggerezza di spirito, con il giusto distacco per cogliere il meglio da ogni circostanza, anche ora, mentre Giove si allontana dalla vostra orbita dopo un anno intero di fortunate occasioni ed espansione fiduciosa dei vostri progetti

colore: Argento Vivo

The Cure, Fascination Street