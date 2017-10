La classifica di Opodo riserva non poche sorprese

iStock Detroit, Michigan: incremento del 59%. iStock Dubai: incremento del 60%. iStock Oviedo, Spagna: aumento del 79%. iStock Beirut, Libano: aumento del 96%. iStock Oakland, California: aumento del 102%. iStock Città del Messico: aumento del 131%. iStock Casablanca, Marocco: aumento del 147%. iStock Ajaccio, Corsica: aumento del 177%. iStock Fort Lauderdale, Florida: aumento del 184%. iStock Abu Dhabi: aumento del 326%.

Destinazioni top del 2017, la classifica di Opodo. Alcune mete sono senza tempo e non esauriscono mai il loro fascino. Ma, sul lato opposto, ci sono altre destinazioni meno probabili che sembrano essere in aumento nella popolarità. Si tratta delle nuove destinazioni emergenti.

Per dimostrarlo, Opodo ha rivelato i ‘punti caldi’ che hanno visto la crescita più grande nel 2017, fornendo alcuni risultati sorprendenti.

Destinazioni top del 2017. Le mete che non ti aspetti

Nato per omaggiare la Giornata Mondiale del Turismo, l’elenco vede Abu Dhabi al top sui suoi concorrenti con un grande picco di prenotazioni.

Il capitale degli Emirati Arabi Uniti ha visto un aumento del 326 per cento solo quest’anno, in parte a causa dell’apertura anticipata del Louvre.

Siete curiosi di scoprire le altre mete al top e magari prendere spunto per il vostro prossimo viaggio? Allora continuate a scorrere le foto che seguono.

Fonte: Daily Mail

SCOPRI ANCHE: TUTTO QUELLO CHE NON BISOGNA FARE IN AEREO