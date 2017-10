Lisa Zimouche, regina del dribbling acrobatico

Lisa Zimouche non è famosa perché porta una taglia 40, o è bella secondo i canoni ideali di fitness e moda. Il suo talento, precocissimo visti gli appena 18 anni, è altrove. Cioè in un particolare tipo di calcio, a metà tra la professione puramente sportiva e quella di artista di strada.

Lisa è infatti una campionessa nel calcio freestyle. Ossia è leader nella capacità di far muovere i piedi velocissimi. E a farlo sia smarcando anche gli avversari più temuti, oppure nell’esibirsi in una sorta di danza col pallone che ha bisogno di piedi rapidi, presa solida, movimenti fluidi e decisi.

Con il pallone si balla e si affrontano gli avversari, spesso anche maschi; dimostrando che velocità e intelligenza non sono prerogative solamente maschili. Tutto deriva dal ‘Panna’ uno dei termini utilizzati più spesso per descrivere questo tipo di calcio acrobatico. Il Panna è nato nella Repubblica del Suriname ed è oggi praticato in molte parti del mondo.

Regina del tunnel quindi, ma anche di un talento al femminile che si esprime in campi diversi da quelli tradizionalmente attribuiti alle abilità femminili. Un’innovazione interna sia al mondo del calcio-spettacolo, sia interna alla società stessa, dove spesso, lo ricordiamo, il talento femminile è strettamente connesso all’aspetto esteriore.

Lisa Zimouche: chi è quest’artista del pallone che ha circa 1 milione di follower su Instagram?

Zimouche ha militato nel prestigioso team femminile del Paris Saint Germain. Tuttavia ha lasciato il club quando aveva 14 anni per dedicarsi totalmente al freestyle.

Nel 2015 ha vinto la Female Panna World Champion.

Adesso che ne ha 18, il freestyle è diventato la sua professione principale. La disciplina sportiva e artistica è stata persino presentata al cospetto di icone storiche come Ronaldinho.

Instagram star

Su Instagram sono infatti presenti alcuni video dove Lisa mostra la sua arte allo storico giocatore in una serie di passaggi e acrobazie davvero stupefacenti. Altrove, la sfida continua. Come per esempio nel filmato che la vede sfidare i giocatori dell’Arsenal in una competizione all’ultimo dribbling. O anche Buffon!

Altro dettaglio: il look. Se le sneaker e i calzoncini sono spesso l’outfit più adatto alle acrobazie, nulla vieta a Lisa di ostentare la propria femminilità. Infatti più di uno scatto o un video la ritraggono con tacchi alti mentre rincorre l’ennesimo sfidante o mentre fa roteare la palla sul suo corpo. E così la consacrano definitivamente all’immagine di una nuova modernità in rosa.