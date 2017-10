Olivia Palermo, Audrey Hepburn dei tempi moderni

Tutte coloro che seguono con grande attenzione (e passione) il mondo del fashion avranno messo uno nessuno e centomila like ai post di Olivia Palermo. Lei, nota attrice, modella, socialite e blogger americana, è divenuta nel corso degli anni una vera it-girl. Figlia di un ricco costruttore e moglie del modello tedesco Johannes Huebl, Olivia ha una vita da favola. E’ una vera principessa dei tempi moderni.

Olivia Palermo, una principessa dei tempi moderni

Nel 2010 è stata eletta “new queen of street style” da Asos ed è diventata testimonial di Hogan e di MAX&Co. La lista dei suoi impegni è lunga. Ha infatti realizzato una capsule collection per Aquazzura (Aquazzura x Olivia Palermo) e ancora una linea di abiti con il brand Chelsea28.

Grazie al suo fisico minuto, ha posato anche come modella per riviste come Elle Messico, ASOS Magazine, In Style, Marie Claire UK, etc. Da brava trendsetter, qualsiasi cosa indossi è capace di dettare tendenza. Di moda se ne intende, ha un senso innato per lo stile. I suoi look hanno, sempre e comunque, un mood sofisticato tanto da essere stata definita la nuova Audrey Hepburn.

La regina del mix&match

Niente è eccessivo, la Palermo infatti non è incline alle stravaganze. E’ più della filosofia “poco ma buono”. Olivia ha un gusto impeccabile negli abbinamenti, i suoi outfit la rendono una vera e propria regina del mix and match: nessuna come lei sa valorizzare capi low cost abbinandoli ad accessori di alta moda. Che sia un pantalone o una gonna, un abito intero o spezzato, ha sempre una it-bag al braccio.

Outfit street style, pura perfezione

Non è difficile vederla immortalata in una delle sue tante mise street style sui social network, (Instagram in primis) mentre è in giro per New York con il suo cane, il maltese Mr. Butler. Nelle occasioni mondane, da brava uptown girls, è impeccabile. Non ha mai un capello fuori posto.

Durante la Paris Fashion Week ha rubato l’attenzione, e gli obiettivi, dei fotografi indossando un look sporty chic in total red. L’occhio non può che cadere sui piedi e sulle scarpe Montana, uno dei modelli di punta della collezione di Malone Souliers. La décolleté è proprio come lei, sofisticata. Il modello scelto è una stringata in pelle elaphe con tacco stiletto in morbida nappa. Non c’è che dire, qualsiasi cosa indossi Olivia, lo fa con la massima eleganza.