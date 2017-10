La Luna, Venere e Marte in angolo dissonante possono condizionare negativamente l’umore, anche creando nervosismo o inquietudine, da tenere a bada con tecniche di meditazione o momenti di pausa dagli impegni. In questo quadro bizzarro è imminente l’ingresso benefico di Giove – entro mercoledì – durevole protezione per affari e finanze

colore: Verde Dollar0

Massive Attack, Protection