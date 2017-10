Posizioni del sonno: cosa dicono di noi

E’ un sondaggio, non uno studio scientifico. Quindi non ha un valore incontrovertibile, ma piuttosto offre una curiosa panoramica sulle abitudini delle persone mentre dormono. Condotta per conto di un’azienda produttrice di materassi e riportato dal Mail Online, l’indagine ha riscontrato dei sorprendenti tratti in comune tra le persone che assumono le stesse posizioni del sonno. Non tanto nella tipologia di personalità, ma nell’età media e il settore professionale. Oltre che nelle abitudini quotidiane.

Un operaio, uno studente, un contadino si possono riconoscere da come dormono. Secondo il sondaggio, condotto su 5.000 persone adulte britanniche, è emerso che chi si sveglia più riposato è che adotta la posizione della ‘stella marina’. Seguito da chi preferisce la posizione laterale, prima in classifica tra le più adottate. Ma oltre a questo, ricorrono con frequenza similitudini tra le posizioni del sonno e l’ambiente professionale delle persone.

Le posizioni del sonno parlano di te

Per esempio, chi tende a dormire steso sul lato sinistro (la posizione preferita secondo i dati raccolti) per buona parte fa parte delle professioni che riguardano il marketing e la pubblicità. Un’altra ampia fetta di chi dorme sul lato sinistro è composta da impiegati negli uffici comunali e in istituti nazionali. Per la maggior parte, hanno tra i 45 e i 54 anni, e tendenzialmente dormono bene. Chi invece dorme sul lato destro, è spesso impiegato nel settore dei trasporti o manifatturiero. Ha tra i 35 e i 44 anni, e una parte importante di questo gruppo fuma (pesantemente). Dormono meno bene di chi riposa sul lato sinistro.

Chi dorme a pancia in giù, di solito persone tra i 45 e i 54 anni, è per la maggior parte impiegato nel settore agricolo e nella pesca. Tra questi, chi dichiara di addormentarsi con la faccia immersa nel cuscino ha spesso abitudini legate al consumo di alcol. Questa risulta essere la meno riposante tra le posizioni del sonno (solo il 21.5% di chi la adotta dichiara di dormire bene).

Molte persone non hanno una posizione precisa di preferenza. Lo ‘stile libero’ è caro a chi lavora nel settore dei servizi, ed ha tra i 35 i 44 anni. Ed è principalmente donna. Solo un quarto di loro dichiara di sentirsi riposato al risveglio. Invece chi afferma di dormire davvero bene è chi adotta la posizione a ‘stella marina’. E cioè chi, solitamente, non condivide il letto con nessuno. Si tratta di persone che spesso hanno tra i 25 e i 34 anni, e spesso lavorano nel settore logistico e dei trasporti.