Basta una risata per essere più sani ed attraenti

Non c’è cosa più bella di una risata. Il sorriso è energia pura: è, a tutti gli effetti, una vera e propria terapia del buonumore. Stando a quanto si legge sul Daily Mail, le persone che hanno un volto contraddistinto da un bel sorriso naturale risultano più sane agli occhi degli altri.

Basta una risata per essere più affascinanti: la ricerca

Ad affermarlo sono stati i ricercatori dell’Università di Swansea (Uk): secondo gli esperti, le persone dai volti allegri apparirebbero più in salute rispetto a coloro che, invece, hanno un viso imbronciato. Non solo. Un bel sorriso sembrerebbe avere più successo di un fisico in forma o di un make up a regola d’arte.

Gli psicologi hanno mostrato a dei volontari delle immagini chiedendo la loro opinione su quanto fossero felici e sani i volti in questione. Lo studio ha evidenziato che le persone che sorridono in maniera naturale sembrano più in salute e più felici.

Un sorriso veste più di un qualsiasi accessorio

Il Dr Alex Jones, professore di psicologia presso l’University of Wales, ha dichiarato di aver trovato la dimostrazione scientifica che giustifica l’espressione: “un sorriso sincero è veramente il miglior accessorio”. Niente veste meglio il viso di questa gioiosa espressione. A suo avviso è inutile abusare di creme, botox etc. Il segreto per avere un bell’aspetto è semplice: basta essere felici, senza troppi artefici.

Non importa il sesso del soggetto. Il discorso interessa tanto gli uomini quanto le donne. Quest’effetto, inoltre, si amplificherebbe con l’avanzare dell’età. Se i giovani sorridenti, infatti, appaiono più in salute dei coetanei imbronciati, nelle persone più anziane l’effetto sarebbe ancora più evidente.

Sorridere allunga la vita

Il Dr Jones si spinge oltre. L’essere sorridenti non influenzerebbe soltanto la percezione che gli altri hanno della nostra salute. Ebbene sì, ci farebbe addirittura vivere più a lungo. Tutto ciò si riassume nell’espressione “Positive Affect” ovvero in quell’atteggiamento positivo e ottimista che ci permette di affrontare la vita con lo spirito giusto. “Tutto quello che serve per sembrare più in forma è sfoggiare un bel sorriso. Più lo fai, prima raggiungerai l’obiettivo” – afferma l’esperto.