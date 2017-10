La Luna e Mercurio in doppio trigono rendono imbattibili le vostre capacità mentali, dotandole di ulteriori possibilità espressive, sottili, brillanti, efficaci. Questa ê la chiave giusta per dare alla giornata impronta risolutiva, soprattutto se avete in mente di affrontare appuntamenti importanti. Sul lavoro ma anche d’amore…

colore: Lampo d’Argento

Giuni Russo, Strade parallele