Activewear invernale di ultima generazione

Ecologico e ipertecnologico: l’abbigliamento per il freddo si arricchisce della new generation di giacche

Leggero, caldo, magari anche ecologico. L’activewear invernale richiede di soddisfare esigenze ben precise. Che non dimenticano l’estetica certo, ma mettono in primo luogo le performance, con un occhio verso l’ambiente. Eco jackets e capispalla supertecnici, per le avventure all’aperto in versione invernale. Ecco alcune proposte.

Activewear amico dell’ambiente

Il nuovo arrivato in casa Columbia è il piumino eco-friendly e privo di PFC, composti che, come ha rilevato Greenpeace in un’inchiesta, lasciano un’impronta pesante sulla natura. Outdry Extreme ECO è la prima tecnologia impermeabile traspirante ad alte prestazioni senza PFC (può contenerne tracce) realizzata dal brand americano di activewear.

Grazie a una membrana impermeabile e al tessuto 100% riciclato, non tinto, OutDry Extreme ECO è la tecnologia di Columbia più attenta all’ambiente. Una giacca in piuma perfetta per le attività all’aperto, grazie al tessuto impermeabile, che è anche traspirante. Completamente termosaldata per garantire affidabilità e robustezza. Realizzata in poliestere riciclato 100%, con finiture in materiale riciclato 100% e 100% tessuto non tinto. Dotata di un cappuccio regolabile fisso e di tasche per le mani con zip.

La giacca si fa leggera (e sintetica)

Se l’attenzione verso gli animali vi fa storcere il naso di fronte alla piuma d’oca, arriva da Patagonia la proposta sintetica che non lesina su morbidezza, comfort, performance e leggerezza. Si chiama Micro Puff™, ed è la nuova soluzione per la giacca imbottita più leggera e comprimibile mai creata dall’azienda. Dopo anni di ricerca, si è giunti alla realizzazione di PlumaFill, un isolamento sintetico innovativo, combinato con una tecnica di costruzione in fase di brevetto che impedisce all’imbottitura di compattarsi o di spostarsi. La morbidezza e il calore della piuma, senza piume. Le prestazioni tecniche di un materiale creato ad hoc – che non si bagna, non perde volume, altamente comprimibile. Le giacche MicroPuff sono inoltre ultra leggere (tra i 206 e i 263 grammi a seconda del modello e della taglia).