Giornata importante per il vostro segno che da oggi prende contatti armoniosi con Giove in durevole angolo di sestile. Questo vi aprirà a possibili sviluppi fortunati soprattutto sul lavoro e per ciò che concerne le finanze. Il fronte del cuore è già protetto da Venere e Marte. Siete in netta rimonta!

colore: Verde Camouflage

Carmen Consoli, Fiori d’arancio