GF Vip quinta puntata, la serata di Belen

GF Vip quinta puntata. Alla fine gli autori ce l’hanno fatta a portare Belen Rodriguez tra le sue mura. Non in modo canonico certo. L’argentina non è di certo entrata come concorrente ufficiale del reality show. Eppure la sua presenza domina e ha dominato buona parte del programma di Canale 5 fin dal suo inizio.

Belen, a partire dalle scorse settimane, è nei discorsi dei fratelli, nelle loro lacrime e nel loro sentimento di riconoscenza. Insomma è la concorrente fantasma che è virtualmente assente, ma filosoficamente presente come figura in grado di influenzare il gioco e le sue dinamiche con il dono dell’ubiquità. Un fenomeno quantomeno curioso.

GF Vip quinta puntata, Belen Rodriguez: dopo tanto parlare di lei, eccola nella Casa

Ieri sera finalmente è entrata nella Casa per salutare i fratelli e dire qualcosa che fino a qui avevano omesso di rivelarsi tra di loro.

Prima del confronto diretto, l’argentina è stata protagonista di un piccolo siparietto hot Ilary Blasi. L’argentina arriva in studio e saluta la conduttrice. Pochi minuti dopo, dietro la provocazione di Alfonso Signorini, le due donne danno vita a un bacio saffico in diretta TV. E gli ascolti volano.

Tuttavia quando entra in casa l’argentina riprende le redini della sua personalità. Alla fine la sua è una presenza composta, che non si è sbottonata più di tanto, che ha versato qualche lacrima ma senza esagerare. Anche il look era a basso profilo. Nessuna scollatura ma una felpa coprente e una gonna mini. Hanno invece parlato principalmente le storie dei fratelli. La rabbia di Jeremias per non aver fatto abbastanza mentre lei era da sola in Italia. E la gelosia di Cecilia, che a volte si sente esclusa dalla sorella che vuole troppo mostrarsi come wonder woman. Su tutte le emozioni ha però dominato la riconoscenza. I fratelli alla fine si sono incontrati in un tris di abbracci e di perdoni.

GF Vip quinta puntata. Sappiamo che la famiglia Rodriguez non versava in buone condizioni in Argentina, quando la sorella più grande è partita a cercare fortuna con 200 euro in tasca. Come ha raccontato Cecilia in un video strappalacrime mostrato al pubblico. Se oggi l’intera famiglia può godere di condizioni economiche migliori, di fama e anche di lavori nel mondo dello spettacolo, parlando solo dei fratelli più piccoli, il merito è soprattutto di Belen. La sua presenza si rivela quindi decisamente ingombrante per i due fratelli minori. Praticamente monolitica al punto che non si può essere parenti e partecipare ad un programma senza evitare che la popolarità della bella argentina entri prepotentemente nella Casa. Alla fine però a nessuno sembra dispiacere più di tanto. Né al pubblico, sempre avaro di gossip su di lei. Né ai fratelli, che non sembrano sentire il peso di un’eredità così importante. Il GF invece sorride sornione. Finalmente ce l’ha fatta a portare dentro la sua concorrente fantasma prediletta

GF Vip, quinta puntata: il caso Malgioglio

Se parliamo di gossip ha quasi fatto più scandalo la dichiarazione di Cristiano Malgioglio, avvenuta durante la settimana, che lui e Alfonso Signorini sono stati in passato amanti. Durante la diretta è stata chiarita l’affermazione nell’imbarazzo totale dell’ex direttore di Chi. I due si sono conosciuti da giovani e da etero e hanno deciso di amarsi da omosessuali. Signorini è stato il primo amore omo del paroliere calabrese. Addirittura avevano fatto un patto di silenzio prima di entrare nel programma, prontamente infranto da Malgioglio.