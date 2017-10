LaPresse Kristen Stewart LaPresse LaPresse Keiynan Lonsdale LaPresse Drew Barrymore LaPresse Bella Thorne LaPresse Amber Heard LaPresse Daniel Newman LaPresse Angelina Jolie LaPresse Ezra Miller LaPresse Megan Fox LaPresse Maria Bello LaPresse Lady Gaga LaPresse Kesha LaPresse Fergie LaPresse Alan Cumming LaPresse Amber Rose LaPresse Billie Joe Armstrong LaPresse Sara Ramirez LaPresse Cara Delevingne LaPresse Margaret Cho LaPresse Evan Rachel Wood LaPresse Azealia Banks LaPresse Mary Lynn Rajskub LaPresse Megan Mullally LaPresse Anna Paquin

Le star che si sono dichiarate bisessuali

Star bisex, da Kirsten Stewart a Billie Joe. La sessualità esiste in molte sfumature e non dobbiamo pensare che sia in bianco e nero. Spesso per una persona è difficile definirsi solo come eterosessuale o solo come omosessuale.

Star bisex

A questo proposito vogliamo ricordare che molte star hanno dichiarato di sentirsi attratte da più di un genere. Perché l’attrazione fisica e l’amore non conoscono barriere. Volete sapere di quali celebrities stiamo parlando? Allora continuate a scorrere le immagini che seguono.

Fonte: Business Insider

