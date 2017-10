L’INGREDIENTE La pianta delle zucchine appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, ed è originaria dell’America. In generale sono composte per il 92% da acqua, dal 3,3% da carboidrati, dal 2,7% da proteine. Tra i minerali presenti spiccano potassio, presente in grande quantità, fosforo e sodio.

Tra le vitamine troviamo la A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6 e la vitamina C. Le zucchine hanno diverse proprietà salutari: in primis l’azione diuretica, lassativa e antinfiammatoria, ma aiutano anche a contrastare le infiammazioni delle vie urinarie ed i problemi a livello intestinale, concilia il relax mentale e favorisce un sonno migliore.

LA RICETTA Parmigiana di zucchine con cuore al fiore sardo

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Uova 2, zucchine 300 gr, foglie di basilico 10 pz, fiore sardo 200 gr, pepe nero 2 gr, cipollotto 1 pz, olio evo 10 gr, sale 5 gr, olio x frittura 10 gr. Per la salsa di pomodoro (40 gr a porzione): 140 gr pomodori pachino, olio qb, 4 spicchi di aglio.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 20 minuti

LO SVOLGIMENTO Pulire, lavare e tagliare finemente in lungo le zucchine. Dopo circa mezz’ora asciugarle e passarle nella farina e nell’uovo battuto. Friggerle fino alla doratura e fino a che la panatura rimane ben attaccata alla zucchine. Appena dorate porle su carta assorbente, scolarle bene e aggiustare di sale.

Pulire e tagliare finemente i cipollotti. A parte pulire e pelare i pomodori eliminando acqua e semi. Tagliarli a cubetti e passarli in padella con il cipollotto tritato. Tagliare a fette/ostie il fiore sardo. Foderare quattro terrine monoporzione disponendo le zucchine e sopra di essere il formaggio e qualche foglia di basilico facendo degli stati alternati come per una parmigiana. Mettere nel forno preriscaldato a 150°.

Rimuovere quando la superficie è ben dorata e il formaggio fuso.

Per la salsa di pomodoro: saltare in padella i pomodorini pachino con aglio e olio. Frullare tutto con un po’ di acqua. Tenere da parte in caldo per l’impiattamento.

IMPIATTAMENTO Servire adagiando sul piatto del pomodoro fresco passato sformando il timballino. Spargere scaglie di formaggio, un pizzico di pepe e una foglia di basilico.

LA FIRMA DELLA RICETTA Il Margutta Veggy Food & Art, la culla del gusto dal 1979, nel rispetto di natura e ambiente. Locale di Tina e Claudio Vannini, racconta una storia di trentacinque anni di ottima cucina vegetariana accompagnata dall’amore per arte, musica e colori. Si trova in via Margutta 118, nel cuore del centro storico di Roma.