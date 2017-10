Da oggi potrete muovervi verso i vostri obiettivi con il prestigioso appoggio di Giove, appena entrato nel vostro segno e pronto ad elargirvi successi per un anno intero a partire da ora. Prendetevi il tempo necessario per rilanciare su tutti i fronti e usate le belle energie di cui Marte vi rifornisce per dare subito un’impronta dinamica alle imminenti novità

colore: Smeraldo

Franco Battiato, Sentimento Nuevo