Calea zacatechichi, l’erba dei sogni lucidi

Si chiama Calea zacatechichi, ma è spesso definita ‘erba dei sogni’, mentre il suo nome botanico è Calea ternifolia. Si tratta di una pianta davvero speciale, perché può influire sui sogni e in particolare in quelli che vengono definiti ‘sogni lucidi’. La sua origine è messicana, ed è stata impiegata per secoli dagli sciamani per raggiungere l’illuminazione divinatoria. Assumerla permetteva loro di comunicare col proprio subconscio.

Calea zacatechichi e sogni lucidi

L’erba dei sogni è perfettamente legale in tutto il mondo (ad eccezione di Polonia, Australia e alcuni stati degli USA), e la si può acquistare online. Non per diventare sciamani naturalmente, ma per raggiungere lo stato onirico noto come sogno lucido. Che cosa sono i sogni lucidi? In pratica si tratta di quelle esperienze oniriche molto particolari nelle quali ci si rende conto che si sta sognando. Assumendo quest’erba, la capacità di fare tali sogni aumenta, e specialmente la possibilità di intervenire direttamente nel sogno. Non è l’erba stessa a provocare il sogno. In realtà la Calea stimola l’attività onirica, la rende più intensa, vivida e lunga.

Alcune persone la usano per favorire la creatività, altri per entrare in contatto con il proprio subconscio. Non manca chi racconta di aver parlato con entità aliene. Un’esperienza particolare, che non lascia tuttavia alcun effetto collaterale una volta svegli. E’ come se si intensificasse l’esperienza onirica e la si potesse controllare, con risultati che, a detta di chi l’ha provata, sono memorabili. Ma alla veglia tutto torna normale, al massimo qualcuno riporta una maggiore sensibilità alla luce e ai suoni, ma si tratta di effetti molto leggeri e brevi. Di solito si assumono tramite infusione le foglie, la parte che induce maggiormente questo effetto. Ma la Calea zacatechichi si può acquistare anche sotto forma di capsule o tinture, oppure come sostanza da fumare.