Giove in bellissimo trigono da ieri: resterà con voi per un anno intero, accompagnando e favorendo scelte di alta qualità, successo personale, chiarezza d’intenti. Oggi la Luna nel vostro segno aggiunge forza a questa novità: sentirete crescere in voi una fiducia sempre maggiore, che vi aiuterà ad espandere il raggio d’azione e a dare forma a progetti ambiziosi

colore: Verde Acqua

Lucio Dalla, L’anno che verrà