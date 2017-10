Cirque du Soleil: la crociera si fa spettacolo

Mimo, acrobazie, giocoleria, grandi numeri per show eccezionali dove scenografie e musiche coinvolgono lo spettatore in maniera totale: il Cirque du Soleil è questo e molto altro di più. Con 8 spettacoli in tournée per tutto il mondo ed altri stabili in varie città, ognuno con tematiche differenti, la realtà del Cirque du Soleil è unica. Prende infatti alcuni esercizi tradizionali del circo classico aggiungendoli ad altri o modificandone l’esecuzione. Attingendo da diverse scuole circensi. Che sia la scuola russa o cinese, assimilata poi dallo stesso Cirque du Soleil. Altra caratteristica riguarda le colonne sonore. Eseguite in ogni show rigorosamente dal vivo. Perciò completamente differenti tra uno spettacolo e l’altro anche per lo stile e gli strumenti musicali utilizzati.

CROCIERE SPETTACOLARI CON IL CIRQUE DU SOLEIL

Chi viaggia in crociera potrà provare forti emozioni grazie proprio agli spettacoli del Cirque du Soleil. Merito di MSC, che garantisce un’esperienza di alto livello a bordo delle proprie navi. I magici show sono infatti pronti a incantare gli spettatori per sei sere a settimana. E vengono proposti all’interno di uno spazio progettato ad hoc e adibito anche a sala da pranzo: il Carousel Lounge. Qui, gli ospiti possono godersi lo spettacolo offerto dagli artisti. Sorseggiando un cocktail o degustando una cena deliziosa, preparata con cura dai selezionati chef di bordo.

MSC Meraviglia è la prima nave da crociera provvista di un salone pensato per ospitare le spettacolari performance degli artisti del Cirque du Soleil anche a bordo. Si tratta di un teatro high-tech ideato dalla Compagnia stessa insieme all’architetto Marco De Jorio. L’obiettivo è di creare uno spazio intimo e confortevole. Ma anche un’area dotata di speciali tecnologie e capace di rispondere ad esigenze specifiche.

GLI SPETTACOLI DEL CIRQUE DU SOLEIL A BORDO DI MSC MERAVIGLIA

I due spettacoli disponibili a bordo di MSC Meraviglia si chiamano “Viaggio” e “Sonor”. Il primo porta in scena la storia di un appassionato ed eccentrico pittore che viene chiamato dalla sua misteriosa e seducente “Musa senza volto”. Che lo incoraggerà ad esplorare il vivido mondo della sua fantasia più sfrenata. Per dare vita ad uno show dai colori elettrizzanti che riempiranno la scena proponendo motivi intriganti, ricchi e convincenti. “Sonor” ha invece per protagonista il suono. Ed accompagnerà gli ospiti in un’insolita avventura uditiva con ballerini, acrobati e altri personaggi che si muoveranno a ritmo di musica. In un mondo unico di sensazioni, sorprendenti suoni, musica audace e proiezioni coinvolgenti.