Comfort sneaker: la comodità è trendy

Comfort è la parola chiave delle nuove collezioni di Maritan G e Clarks. Calzature che non passano mai di moda e che sono costantemente in grado di rinnovarsi. Perché oltre a valorizzare la comodità e migliorare gli aspetti tecnici, completano le nuove collezioni autunno inverno unendo ricercatezza e personalità. Il loro credo costruttivo è basato sulla tradizione e sulla versatilità. Anche sotto l’aspetto creativo.

Maritan: comfort rock-chic

Il calzaturificio Maritan nasce nel distretto produttivo veronese nel 1995. Un’azienda familiare diventata grande grazie alla capacità del suo fondatore e capostipite Giancarlo. Un artigiano di grande spessore cresciuto nel distretto del Brenta. I figli proseguono oggi sulla scia della tradizione e della competenza, con la commercializzazione del marchio Maritan G. La nuova collezione A/I 2017-2018 ha un mood marcatamente rock-chic. La suola in gomma da un tocco di sportività che si addice ad una sneaker. Ma il lato glamour di questa scarpa è molto accentuato. Le paillettes dorate, gli eleganti dettagli in velluto e vernice, il nero dominante. Elementi fortemente caratterizzanti di un modello in grado di reggere il confronto con qualsiasi look. Di giorno come di sera.

Lo sneaker-mocassino di Clarks

Se siete abituati al classico mocassino o polacchino di Clarks, la nuova e nella futuristica Trigenic Evo è destinata a sconvolgere i fan del brand inglese. Eppure a ben guardare la nuova silhouette altro non è che una rivisitazione del classico mocassino. Che punta su un look decisamente rinnovato per aprirsi al vasto e competitivo mercato delle sneaker. Il piano di Clarks è quello di interessare uomini e donne che amano lo stile ed il comfort. Che desiderano qualità e sono aperti al cambiamento. E se le linee appaiono originali e contemporanee, gli aspetti tecnici definiscono nuovi standard di comodità. Il sottopiede è in PU a doppia densità, progettato per funzionare meglio dove serve. La suola riprende il ciclo del passo umano, per massimizzare i punti di impatto con il suolo. E’ disponibile in pelle bianca, nera, cola e grigia per l’uomo, e in nero, bianco e ocra per la donna.