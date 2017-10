Eliana Miglio, signora in rosso con classe

E’ un’attrice di spessore, un personaggio pubblico discreto, e ora anche una notevole scrittrice. Se la classe non è acqua è certamente nel DNA di Eliana Miglio. E lo ha capito bene Blumarine, maison che non manca di vestirla in molte occasioni, affine all’attrice nel modo di interpretare una femminilità mai urlata, sempre colta ed elegante.

La classe di Eliana Miglio

All’ultima sfilata del marchio Eliana Miglio ha indossato un abito rosso, come da imperativo di stagione. Un capo con gonna morbida al ginocchio, con un leggero plissé sul busto, scollatura profonda, volant arricciato ad arricchirla, e manica lunga liscia. Un capo di classe e femminile, che l’attrice ha abbinato ad una clutch rosa cipria. E un paio di sandali Santoni con cinturino alla caviglia in della collezione Primavera Estate 2018.

Abbinare un rosso così intenso al rosa cipria denota una certa maestria nel giocare con lo stile. Specialmente se il tutto è portato con un beauty look semplice, leggero, quasi nature. Il trucco è semplice, i capelli sciolti. Eliana Miglio ha classe da vendere, e lo ha dimostrato anche sul red carpet del festival di Venezia quest’anno, sul quale ha sfoggiato un abito bianco con strascico. In effetti il bianco è uno tra i suoi colori preferiti, che sfoggia spesso negli outfit della bella stagione in abiti fascianti che donano al suo fisico minuto.

Eliana Miglio ha lavorato come modella inizialmente, e difatti il suo rapporto con la moda continua ad essere proficuo. Ma è sul piccolo e sul grande schermo che ha avuto il grande successo, recitando in pellicole di grandi registi impegnati come Pupi Avati, Ettore Scola, Lucio Pellegrini, Sergio Castellitto.