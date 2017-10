Pennelli da trucco, come pulirli senza rovinarli

I pennelli da trucco sono uno strumento importante per chi ama il make up elaborato. Ma spesso non vengono curati come dovrebbero, rovinando le sfumature desiderate e persino diventando ricettacoli di germi. I pennelli da trucco infatti dovrebbero essere lavati con una certa frequenza se vengono utilizzati quotidianamente. Ma come fare a pulire le setole senza danneggiarle?

Come pulire i pennelli da trucco

Innanzitutto, occorre valutare il grado di sporco. Se si tratta solo di polveri – fard, terra e ombretto – procedete così. Sciacquate sotto l’acqua corrente (fresca) le setole del pennello, avendo l’accortezza di non bagnare il manico per evitare di danneggiare la colla che tiene le setole attaccate. Pulite con delicatezza solo le punte. Prendete quindi una ciotolina, metteteci dell’acqua – sempre fredda – e una goccia di detergente delicato. Esistono dei prodotti appositi per pulire le setole dei pennelli, ma potete anche impiegare lo shampoo neutro per bambini. Immergete il pennello (sempre solo le setole) e ruotatele leggermente, creando un piccolo vortice. Non schiacciatele e siate sempre delicate. A questo punto, risciacquate di nuovo sotto l’acqua corrente.

Se invece le setole sono particolarmente sporche, magari di trucco ceroso che nel tempo si è seccato, potete scioglierlo con una goccia di olio (d’oliva o di mandorle), sfregando con i polpastrelli. Dopodiché passate alla fase acqua e shampoo – come sopra – per eliminare i residui oleosi e quindi al risciaquo.

Per l’asciugatura procedete così: schiacciate leggermente le setole per far uscire l’acqua in eccesso. Mettete quindi il pennello in orizzontale su un canovaccio, o su carta assorbente e lasciate asciugare fino a quando è completamente secco, rigirandolo di tanto in tanto. Non utilizzate il fon, non sfregate le setole e soprattutto non mettetelo in verticale (non dal lato del manico perché rischiate di far penetrare acqua, e non dal lato delle setole perché si schiacciano e si deformano).