La Luna in splendido trigono fino a domani e Giove nello stesso angolo per un anno intero segnano un punto di svolta nel vostro traffico celeste e impongono un cambiamento di prospettiva assai lusinghiero. In netta rimonta, preparatevi a cogliere le fortunate occasioni che senza dubbio si prospetteranno all’orizzonte

colore: Blu Orizzonte

Gianna Nannini, Fenomenale