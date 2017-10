Urban boot: la città è come montagna

Da Timberland e Clarks gli urban boot per la affrontare città. E per vivere la quotidianità come una escursione in alta quota

Urban boot, ovvero scarponcini fatti per affrontare la città come fosse una montagna. Concepiti per l’escursionismo, perfetti per la stagione invernale, ma dallo stile contemporaneo e urbano. Timberland, leader in questo settore, lancia una nuova collezione in collaborazione con il department store AW LAB. Seguita da Clarks, che continua ad allargare i propri orizzonti con la collezione Trace-boots.

Urban boot. Timberland e Clarks

Per la nuova A/I 2017-2018 Timberland ha ripreso il modello Cupsole e gli ha dedicato una collezione ispirata all’urban hiking. Ovvero all’escursionismo cittadino. L’idea di base del brand americano è che la scarpa per l’outdoor utilizzabile anche per una passeggiata in città. Senza rinunciare ai connotati tipici di uno scarponcino da trekking e alla personalità dei boots Timberland. Il risultato è un riuscito mix tra una sneaker e un chukka, nel quale gli occhielli da montagna fanno da contraltare al plantare in EVA ammortizzante. Mentre la tomaia in nabuk total black completa l’immagine grintosa di questa calzatura per l’avventuriero urbano. La Cupsole 2.0 di Timberland X AW LAB DESIGNED FOR THE URBAN HIKING è in vendita nei negozi della catena di sportswear e sul sito aw-lab.com a 140 €.

Per Clarks, la ricerca di nuovi prodotti votati alla qualità è un dovere morale. E così arriva nel prossimo autunno inverno 2017-2018 arriva nei negozi la Trace Boot. Una seri di scarponcini invernali che si discosta solo stilisticamente dal classico polacchino. Da sempre il must-have dell’azienda britannica. Il design dello stivaletto racconta infatti la storia dell’heritage di Clarks. Con il suo modo di esaltare i materiali, di arricchire la manifattura e al tempo stesso di innovare. La Trace Boot è realizzata in pelle di camoscio “apple-tanned”, con cuciture audaci e stile inconfondibile. Fatto apposta per invecchiare con grazia ed una certa dose di eleganza. E assumere inesorabilmente il carattere di chi lo indossa.