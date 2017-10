Viaggi di lusso: le nuove frontiere del turismo per pochi

I viaggi di lusso non necessariamente si debbano associare ad hotel esclusivi e soggiorni a 5 stelle. Chi non ha remore nell’alleggerire il portafogli può vivere esperienze mozzafiato di ben altri livelli. Come i tour che propone Black Tomato, operatore britannico specializzato in escursioni pronte a diventare il viaggio della vita. E sicuramente a dettare il trend per quel che riguarda il travelling. I tour sono ideati per essere totalmente scollegati dal mondo. Ma, soprattutto, il viaggiatore non ha idea dove stia andando fino al suo arrivo a destinazione. Si possono solo scegliere i criteri fondamentali legati al clima. Ecco dunque la zona polare, il deserto, la costa, la montagna o la giungla. Che si tratti del Tagikistan o di Timbuktu non sarà rivelato fino al giungere dell’elicottero.

LE NUOVE FRONTIERE DEI VIAGGI DI LUSSO

Questo modo di viaggiare va ad aggiungersi ad un’altra tendenza promossa dall’operatore. Il servizio che ha rivoluzionato il concetto stesso di viaggio di lusso. Quando l’operatore costruisce l’hotel dove vuole il cliente. Basta scegliere la destinazione che si vuole visitare. E Blink, il servizio creato per la vacanza di lusso oltre ogni immaginazione, si occupa di localizzare una zona edificabile. Per costruire un hotel provvisorio totalmente personalizzato. Dove non possono mancare personale, ristorante e servizi di diverso tipo. Le strutture sono, ovviamente, di gran lusso, realizzate in diverse forme, se pur temporanee. Si va quindi dall’hotel a cupola alla tenda tropicale passando per palafitte e igloo.

La possibilità di avere un hotel costruito su misura permette di realizzare vacanze anche in luoghi non dotati di strutture alberghiere. Serve solo tempo. Bisogna infatti prenotare dai tre ai cinque mesi di anticipo. Il tempo necessario per realizzare l’hotel su misura. La caratteristica principale di questi viaggi è che ogni soggiorno può vantare una propria unicità. Ci sono infatti milioni combinazioni di viaggio possibili pensate da Blink. Ma non ci saranno mai due esperienze di viaggio uguali. Anche perché gli esperti di Blink rispondono ad ogni tipo di esigenza personale. Che va dalla disposizione dei letti al marchio dei prodotti da bagno. Dalla richiesta di lezioni di yoga ad un pranzo preparato da un chef stellato. Tutto per accontentare il cliente. E, una volta partito, il temporary hotel scompare.