La Luna in secca opposizione può fermare a più riprese le attività previste per questa giornata, per instabilità dell’umore e bizzarre sensazioni. D’altro canto Mercurio in bellissimo trigono dovrebbe giungere in vostro aiuto, stemperando con ragionevolezza molti dei vostri dubbi. Misurate bene le parole

Colore: Blu China

Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe